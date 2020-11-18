الاحتلال يُعيد اعتقال القيادي بـ (حماس) عدنان الحصري بعد شهرين من الإفراج

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال القيادي في (حماس) والأسير المحرر عدنان أحمد خضر الحصري، من منزله في مخيم طولكرم، بعد قرابة شهرين من الإفراج عنه.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت مخيم طولكرم واعتقلت القيادي عدنان الحصري، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



والقيادي الحصري (55عاماً) أسير محرر، أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد أفرج عنه قبل قرابة الشهرين بعد اعتقال إداري دام 15 شهراً.



والحصري أحد قيادات حركة (حماس) في طولكرم، ويتعرض للاستهداف بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 12 عاماً، غالبيتها تحت الاعتقال الإداري.



وخاض القيادي الحصري إضراباً عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوماً متواصلة مع مئات من الأسرى الإداريين؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد دون تهمة.