شؤون فلسطينية

تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمدينة غزة

تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.

أما لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، أعلنت عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الدورة الثانية من يوم أمس الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الكلي إلى 157 إصابة من نفس اليوم.

بدورها، أعلنت لجنة الطوارئ الكبرى برفح، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الدورة الصباحية ليوم الأربعاء.

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