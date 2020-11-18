من هي الدولة التي توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعودة التنسيق؟

حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون إسرائيليون: إن الحكومة النرويجية، توسطت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لصياغة مخطط لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.



واعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل.



وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأخيرة.



ووفقاً لموقع (واللا) فإنه سيعقد اجتماع فوري مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية؛ لإعادة علاقات العمل المنتظمة.