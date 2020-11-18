من هي الدولة التي توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعودة التنسيق؟
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إسرائيليون: إن الحكومة النرويجية، توسطت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لصياغة مخطط لاستئناف التنسيق الأمني والمدني.
واعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأخيرة.
ووفقاً لموقع (واللا) فإنه سيعقد اجتماع فوري مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية؛ لإعادة علاقات العمل المنتظمة.
قال مسؤولون إسرائيليون: إن الحكومة النرويجية، توسطت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لصياغة مخطط لاستئناف التنسيق الأمني والمدني.
واعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأخيرة.
ووفقاً لموقع (واللا) فإنه سيعقد اجتماع فوري مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية؛ لإعادة علاقات العمل المنتظمة.
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