دولي

من هي الدولة التي توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعودة التنسيق؟

من هي الدولة التي توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعودة التنسيق؟
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إسرائيليون: إن الحكومة النرويجية، توسطت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لصياغة مخطط لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

واعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأخيرة.

ووفقاً لموقع (واللا) فإنه سيعقد اجتماع فوري مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية؛ لإعادة علاقات العمل المنتظمة.

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