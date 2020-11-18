ملحم: صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل.. ما مصير المستحقات؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.



وأكد ملحم، وفق ما نقلت صحيفة (القدس)، أن ممثلين عن وزارة المالية، سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية، ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس، دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.



وعن مستحقات الموظفين العموميين، قال ملحم: إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية، هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.