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اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
يصل ظهر اليوم إلى إسرائيل، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث يعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مشترك إسرائيلي- أمريكي- بحريني، عقب وصول وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب.

وقالت قناة (كان): بعد قليل ستقلع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل، وعلى متن الرحلة وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، يرافقه مسؤولون أمريكيون، بينهم مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره آفي بركوفيتش.

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