شؤون فلسطينية

40 عضو كونغرس يطالبون إدارة ترامب بالتدخل لوقف هدم المنازل الفلسطينية

40 عضو كونغرس يطالبون إدارة ترامب بالتدخل لوقف هدم المنازل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب 40 عضو كونغرس، الإدارة الأميركية بالتدخل لدى إسرائيل؛ لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وسياسات التهجير ومعارضة نوايا إسرائيل ضم أجزاء من الضفة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فقد عبر أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوهها اليوم لوزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، عن إدانتهم لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم القرية البدوية حمصة في منطقة الأغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير 73 مواطناً بينهم 41 طفلاً.

ووصفت الرسالة، ما يجري، بأنه زحف لسياسات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، الذي ما كان ليحدث لولا موقف الحكومة الأميركية الصامت.

وطالب البيان وزير الخارجية، بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية، التي طالت سابقاً قرية الخان الأحمر، كما طالب
 بفحص إن كانت معدات عسكرية، تبرعت بها الحكومة الأميركية لإسرائيل، قد استخدمت في عمليات هدم القرية الفلسطينية.

واعتبرت الرسالة إجراءات الحكومة الإسرائيلية، بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.


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