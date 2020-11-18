الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال، استهدفت مراكب الصادين قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.