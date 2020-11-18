تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وحذرت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، من مغبة فرض الإغلاق الثالث، عشية ما يسمى بعيد الأنوار (حانوكا) الذي يصادف في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويستمر على مدار أسبوع.



وأشارت صحيفة (يسرائيل هيوم)، نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الصحة قوله: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء بشكل سريع وواسع النطاق، مما قد يجرنا إلى وضع يتعين علينا فيه فرض قيود جديدة، وإغلاق شامل خلال عيد (حانوكا)، وربما حتى قبل ذلك".