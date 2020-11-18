أجواء دافئة في عموم الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو وبارداً نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدًا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.