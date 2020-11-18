الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية، كما اعتدت على العمال الفلسطينيين.



ففي مدينة جنين: أصيب العديد من العمال صباح اليوم، بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، إثر مهاجمتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من رمانة بمحاذاة جدار الضم العنصري.



وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال، تساندها طائرة عامودية، قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه العمال الفلسطينيين المتوجهين لعملهم داخل أراضي عام 48، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، فيما لا تزال قوات الاحتلال، تكثف من تواجدها العسكري في المنطقة.



وفي مدينة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، خمسة مواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة من محافظة طولكرم.



وطالت عمليات الاعتقال كلاً من: يحيى جمال صوي، ورامي سمير أبو سمرة، وعبد الله رصرص، وثلاثتهم من سكان مدينة طولكرم، وعدنان أحمد خضر من سكان مخيم طولكرم، ومثني فواد عبد الرحيم ربع، من سكان جبل أبو طاقة منطقه العزب.



وفي مدينة بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد عبد الكريم هماش (32 عاماً)، وحمادة محمد سراحنة (17 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشها، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.