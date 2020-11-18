مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

هجوم إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر الأربعاء، إن ثلاثة عسكريين سوريين قتلوا وجرح آخر، إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب دمشق.



ونقلت وكالة (سانا)، عن مصدر عسكري سوري، قوله: إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي، واسقطت عدداً من الصواريخ.



وتابع المصدر: "حوالي الساعة الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".



من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت أهدافاً عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.



وأضاف أن الأهداف شملت، مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو.



وأكد بأن الغارات جاءت رداً على زرع حقل العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلع من أراضيه، وفق قوله.