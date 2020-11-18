الخليل: قرار بإغلاق عدة مدارس في المحافظة حتى الأحد المقبل



والإغلاق وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، من يوم الاربعاء، حتى صباح الأحد الموافق 22/11/2020.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة الخليل، فجر اليوم الأربعاء، إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر المحافظ اللواء جبرين البكري إغلاق المدارس التالية:- مدرسة الصرة الثانوية للبنات/دورا-مدرسة الطبقة الاساسية للبنات /دورا-مدرسة بنات رقعة الاساسية/يطا-مدرسة الزويدين الثانوية المختلطة / يطا