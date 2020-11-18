الخليل: قرار بإغلاق عدة مدارس في المحافظة حتى الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة الخليل، فجر اليوم الأربعاء، إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر المحافظ اللواء جبرين البكري إغلاق المدارس التالية:
- مدرسة الصرة الثانوية للبنات/دورا
-مدرسة الطبقة الاساسية للبنات /دورا
-مدرسة بنات رقعة الاساسية/يطا
-مدرسة الزويدين الثانوية المختلطة / يطا
والإغلاق وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، من يوم الاربعاء، حتى صباح الأحد الموافق 22/11/2020.
قالت محافظة الخليل، فجر اليوم الأربعاء، إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر المحافظ اللواء جبرين البكري إغلاق المدارس التالية:
- مدرسة الصرة الثانوية للبنات/دورا
-مدرسة الطبقة الاساسية للبنات /دورا
-مدرسة بنات رقعة الاساسية/يطا
-مدرسة الزويدين الثانوية المختلطة / يطا
والإغلاق وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، من يوم الاربعاء، حتى صباح الأحد الموافق 22/11/2020.
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