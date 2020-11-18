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مصر: تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الثلاثاء، 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 275 إصابة جديدة بالفيروس، خلال نفس الفترة الزمنية، مضيفة أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم الثلاثاء هو 111284 حالة".

وأضافت: أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 6481، فيما وصل العدد الكلي للمتعافين إلى 101288.

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