بريطانيا: تسجيل ارتفاع حاد لمؤشر حالات الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد، إلى 52745 حالة وفاة.



كما تم تسجيل 20051 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إلى مستوى 1410732 حالة.











رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا يوم الثلاثاء، ارتفاعاً حاداً، لمؤشر حالات الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 598 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، بعد رصد 213 يوم الاثنين.