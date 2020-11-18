شؤون فلسطينية

طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، يوم الثلاثاء، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح الثلاثاء، تسجيل نحو 450 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.





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