سلفيت: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.



والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، موزعة، في كفر الديك بواقع 14 إصابة، وثلاث إصابات في مدينة سلفيت، وإصابتين في كل من "الزاوية"، و"بديا" و"حارس"، وإصابة واحدة في كل من "قيرة"، و"مسحة" و"بروقين" و"كفل حارس".



وكان كميل قرر يوم الثلاثاء، تعليق الدوام في مدرسة ذكور حارس الثانوية لمدة 24 ساعة؛ لفحص الكادر وتعقيم المدرسة.



جاء ذلك، بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في محافظة سلفيت.



كما قرر فحص طلاب التمهيدي في مدرسة حارس الأساسية المختلطة، واستمرار تعليق الدوام في مدارس كفر الديك.