قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية في محيط معبر بيت حانون/ايرز شمال القطاع.
كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا، وفق ما نقلت مصادر محلية.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية في محيط معبر بيت حانون/ايرز شمال القطاع.
كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا، وفق ما نقلت مصادر محلية.
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