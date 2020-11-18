قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية شمال قطاع غزة



كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا، وفق ما نقلت مصادر محلية.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية في محيط معبر بيت حانون/ايرز شمال القطاع.