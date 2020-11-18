فيديو: اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات ضمن منظومة أمريكية جديدة















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مقطع فيديو يظهر اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات أثناء اختبار لمنظومة أمريكية جديدة مضادة للصواريخ.وحسب وكالة (اسوشيتد برس)، تدمير مجسم الصاروخ الباليستي، الذي أطلق من جزر المارشال، باستخدام صاروخ مضاد تم إطلاقه من مدمرة تابعة للجيش الأمريكي قرب سواحل هاواي الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر.