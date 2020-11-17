"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في منطقة جنوب شرق القدس المحتلة، لفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني.



واعتبرت في بيان لها، ذلك استمرارا لسياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ولا يخدم عملية السلام القائمة على حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف انتهاكاتها وجرائمها المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس.