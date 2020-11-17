مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل البيرة الشمالي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأغلقت إحدى الطرق الفرعية المؤدية إلى المنطقة الصناعية ومخيم الجلزون، عبر إيقاف مركباتها وسط الطريق، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.