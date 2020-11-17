حزب الشعب: ما جرى من قبل السلطة "سقطة سياسية" يجب التراجع عنها



وقال الحزب في تصريح صحفي الليلة تعقيباً على ذلك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ان هذا الاعلان يأتي في ظل استمرار ممارسات اسرائيل العدوانية وتوسعها الاستيطاني ومن ضمن ذلك إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ومواصلة سياسة تهويد وضم مدينة القدس، وفي ظل تحضيراتها المتواصلة لاستقبال وزير الخارجية الامريكية "مايك بومبيو" لمستوطنة (بسيغوت) الاستعمارية المقامة على أراضي مدينة البيرة.



وأضاف الحزب: أن هذا التطور لن يؤدي سوى للمزيد من تمادي الاحتلال في ممارساته العدوانية وإلى اضعاف مصداقية السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومكانة مؤسساتها وهيئاتها.



وأكد حزب الشعب الفلسطيني، أن تجربة الاعوام الطويلة الماضية اثبتت ان الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال لم تودي ولن تودي الى الاستقلال الوطني خاصة وان الانتهاكات الاسرائيلية لهذه الاتفاقات متواصلة، مما يؤكد صحة وضرورة مواصلة المسار الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي في تأكيدهما على اعتبار الاتفاقات مع الاحتلال منتهية وعلى ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية والمساندة الدولية لإنهاء الاحتلال.



وختم الحزب تصريحه، باعتبار مع أعلن عنه اليوم عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل، سقطة سياسية يجب التراجع عنها.

حزب الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنعبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد للإعلان عبر وسائل الإعلام عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020.