شؤون فلسطينية

الهرفي: تحركات فرنسية بإطار الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة

الهرفي: تحركات فرنسية بإطار الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي: إن التحركات الفرنسية في إطار الاتحاد الأوروبي تأتي لمواجهة الهجمة
الاستيطانية الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بدعم من إدارة ترامب لتسابق الزمن من أجل فرض واقع جديد خاصة في القدس.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على موقف فرنسا من تحركات عصابات المستوطنين المخالفة للقوانين الدولية والتي أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا عن امتعاظهما منها ولسياسة الاستيطان وضم الأراضي والتي تدمر حل الدولتين
والعملية السلمية".

وعبّر الهرفي عن أمله خاصة مع قرب انعقاد مجلس الأمن لبحث قضية الشرق الأوسط من جديد في موعدها الشهري، من تطور المواقف الدولية لدعم هذه التحركات وترجمتها على أرض الواقع لفرض عقوبات على المستوطنين وعلى إسرائيل لوقف الاستيطان.

وفي سياق متصل، قال سفيردولة فلسطين لدى فرنسا: إن هناك
تحالفاً أوروبياً وفرنسياً بشكل خاص لدعم الموازنة العامة لدولة فلسطين ومؤسساتها تجنباً لحدوث أية أزمات أوانهيار في مؤسسات الدولة.

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