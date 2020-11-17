قلقيلية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 12 إصابة من المخالطين.
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 17/11/2020 هي (212) إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 12 إصابة من المخالطين.
والإصابات وفق تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، "جيت"، بواقع ثلاث، و"حبلة"، بواقع اثنتين، و"جينصافوط"، بواقع إصابة واحدة، و"باقة الحطب"، إصابة واحدة، و"خربة سلمان"، واحدة، و"جيوس"، إصابة واحدة.
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 17/11/2020 هي (212) إصابة نشطة.
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