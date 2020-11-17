أوقاف القدس: المكوث الدائم بساحات المسجد الأقصى الشرقية تهدف لطرد المسلمين

قال نائب مدير عام أوقاف القدس، ناجح بكيرات: إن طلب

الجماعات الاستيطانية الإرهابية المكوث الدائم في ساحات المسجد الأقصى الشرقية، تهدف إلى طرد المسلمين من المسجد، وإيجاد قوة جاذبة للمتطرفين.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن حكومة الاحتلال، تريد تحقيق عدة مسارات في القدس المحلتة منها: تحقيق ما يسمى العاصمة اليهودية لمشروع الدولة اليهودية، وطرد أبناء شعبنا، الذي يشكل شوكة بحلق الاحتلال، إلى جانب استغلال مسألة فيروس (كورونا) والوضع الإقليمي العربي المتوتر؛ لتحقيق مزيد من التهويد.



وحذّر بكيرات من محاولات الاحتلال الخطيرة لفرض واقع زماني ومكاني في القدس المحتلة، لافتاً إلى أن ما يجري هو التفاف حول فهم طبيعة المسجد المبارك، وأهميته وعقائديته.

رام الله - دنيا الوطن