سلفيت: قرارٌ بتعليق الدوام بمدرسة ذكور حارس الثانوية لمدة 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
كما قرر فحص طلاب التمهيدي في مدرسة حارس الأساسية المختلطة، واستمرار تعليق الدوام في مدارس كفر الديك.
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام في مدرسة ذكور حارس الثانوية لمدة 24 ساعة؛ لفحص الكادر وتعقيم المدرسة.
جاء ذلك، بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في محافظة سلفيت.
كما قرر فحص طلاب التمهيدي في مدرسة حارس الأساسية المختلطة، واستمرار تعليق الدوام في مدارس كفر الديك.
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