الطب الوقائي: تسجيل الإصابات بصورة كبيرة يعني أن المرحلة القادمة خطيرة



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن زيارة الوفد الطبي الروسي لفلسطين، جاءت لتبادل الخبراء وتقوية العلاقات الطبية بين البلدين.





وأوضح بأن الوفد، سيزور كافة مراكز العلاج في الشمال والجنوب، للاطلاع على ظروف القطاع الصحي.







رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، سامر الأسعد:إن تسجيل أكثر من 1000 إصابة اليوم بفيروس (كورونا)، يشير إلى تصاعد منحنى الإصابات بشكل ملحوظ، مشدداً على أن هذا "ما يعني أن المرحلة المقبلة، ستكون أصعب".