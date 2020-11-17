اتفاق بين فتح وحماس على استكمال اللقاءات لمناقشة الموضوعات العالقة كافة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء: إنه تم عقد عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة؛ لمناقشة موضوعات المصالحة.





يأتي ذلك، برعاية مصرية كريمة، وفي إطار الجهود المصرية المستمرة؛ لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.





وأضافت: أنه تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين، خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة الموضوعات العالقة كافة.



ووفق (وفا) فقد أكدت الحركتان على تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة، لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطن