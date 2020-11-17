الكشف عن الرسالة التي تسلمتها السلطة الفلسطينية من إسرائيل بشأن التزامها بالاتفاقيات الموقعة

وقال الشيخ في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): "وصلتنا رسالة من الحكومة الإسرائيلية، بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير"، مضيفاً أنه "لأول مرة في التاريخ، ترسل الحكومة الإسرائيلية، رسالة مكتوبة، تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة".





وأضاف: أن ما جرى انتصار لشعبنا العظيم، الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن تحمل الحصار والجوع والفقر والمرض، وكل شيء في سبيل الدفاع عن موقفه الوطني الكبير.









"سيدي العزيز، بخصوص رسالتك المؤرخة في 7 أكتوبر 2020، ذكرت إسرائيل سابقًا، أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية، تستمر في تشكيل الإطار القانوني القابل للتطبيق الذي يحكم سلوك الطرفين في الأمور المالية وغيرها.

لذلك، وفقًا لهذه الاتفاقيات، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية، لسوء الحظ، فإن السلطة الفلسطينية، هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من إسرائيل". وفيما يلي نص الرسالة:











