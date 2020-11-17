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شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: تصريحات الشيخ أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: تصريحات الشيخ أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تعقيب أولي لها على التصريحات، التي أدلى بها حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، حول عودة العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال رسائل رسمية مكتوبة وشفوية التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بأن تلك التصريحات، أثارت دهشة وصدمة في جميع الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية.

وأضافت: "إن القدس لم تعد على جدول أعمال المفاوضات، وبأن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، سوف يتواصل على أساس ما تقرر في قانون أساس القومية الإسرائيلي، وبأن مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، قد تم تعليقه ليس أكثر، ريثما تستكمل إسرائيل مشاريع التطبيع مع عدد آخر من الدول العربية، وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائماً، وبأن الاتفاقيات برمتها يتم انتهاكها بشكل منهجي ويومي من خلال الاقتحامات المتكررة لما يسمى مناطق (ا) ومن خلال قرار حكومة إسرائيل تنصيب الإدارة المدنية وصياً على المناطق المحتلة، ومرجعية للسلطة الفلسطينية".

ودعت لوقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، وإلى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018، وقرارات المجالس المركزية، وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، ومحرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما دعت إلى احترام أسس وقواعد العلاقات الوطنية والشراكة السياسية والقيادة الجماعية، وإلى التوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية، والرأي العام الفلسطيني، تحديداً في هذه الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات، تتطلب أعلى درجات اليقظة، وأعلى درجات الوحدة، والثبات على موقف الإجماع الوطني، الذي تم التوافق عليه، والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل، بمرحلة سياسية جديدة، تفتح الآفاق أمام تجاوز حالة الانقسام، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام.

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