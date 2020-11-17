أبو بكر: 132 أسيراً مصاباً بفيروس (كورونا) والأسير محمد الزغير أنهى إضرابه

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر:

إن عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة بلغ 132 أسيراً، بينهم الأسير الشهيد كمال أبو وعر.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الأسير الذي أعلن عن إصابته اليوم في سجن (جلبوع) يتواجد في قسم آخر غير قسم (3) الذي يقيم فيه الأسرى المصابون بفيروس (كورونا) ما يعني إمكانية وجود إصابات أخرى.



وأكد أبو بكر، أن الأسير محمد الزغير، أنهى إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، وأنه لا يُوجد حالياً أي أسير مضرب في سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن