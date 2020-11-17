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اشتية: مباحثات جدية الآن بين فتح وحماس من أجل إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات

اشتية: مباحثات جدية الآن بين فتح وحماس من أجل إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: إن هناك مباحثات جدية الآن بين حركتي فتح وحماس، من أجل إنجاز المصالحة، وعقد الانتخابات، و"لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية للنظام الفلسطيني".

وأضاف في تصريحات له على هامش جلسة حوارية مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، عبر تقنية الاتصال المرئي،‏ وهو منظمة على شكل خلية تفكير مستقلة أمريكية: "سنستمر في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى؛ لضمان حياة كريمة لعائلاتهم ولن نتخلى عنهم".

وشدد اشتية على أن "المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سلام برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، أو احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها".

وأضاف رئيس الوزراء: "السلام مع الفلسطينيين، هو الذي ينهي الصراع، وليس التطبيع مع العرب، ولن نقبل إلا بحل الأرض مقابل السلام، والذي هو أساس حل الدولتين، وتطبيع عدد من الدول العربية يشكل انتهاكاً لمبادرة السلام العربية، وعدم احترامها".

واستدرك: "المشكلة ليست بيننا وبين الدول العربية المطبعة، وإنما مشكلتها مع جامعة الدول العربية، لأنها خرقت معاهدة السلام العربية، وخرجت عنها".

وتابع اشتية: "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة بايدن، أن تدعم حل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والذي هو أيضاً أساس مبادرة السلام العربية التي نتمسك بها، وصفقة القرن التي قدمها الرئيس الأمريكي ترامب، والتي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ستغادر البيت الأبيض معه".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس أبو مازن، سوف يهاتف الرئيس الأمريكي بايدن، ويهنئه على نجاحه بالانتخابات.

وقال اشتية حول الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية: "من حقنا الانضمام لكافة المعاهدات والمنظمات الدولية، فنحن جزء من المجتمع الدولي، واعترف بنا كدولة في الأمم المتحدة، وليس من حق أحد معاقبتنا على انضمامنا لأي مؤسسة دولية، فنحن لم نخترع هذه المؤسسات".

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