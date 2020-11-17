عساف: فعالية هامة تنظم غداً بالبيرة رفضاً لمخططات الاستيطان وزيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت)

وأشار عساف إلى أن الحفل الذي نظم في بلدة كفر قدوم اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الراحل ياسرعرفات وذكرى الاستقلال له أهمية وقيمة عالية في رفع وعي أبناء شعبنا بمفهوم المقاومة الشعبية باعتبار البلدة نموذجا للتحدي والمواجهة والثبات والتوعية.

رام الله - دنيا الوطنتقام صباح غد الأربعاء فعالية بمشاركة الأقاليم والتعبئة والتنظيم لحركة فتح والقوى الوطنية ومؤسسات بلدية البيرة قرب مدرسة الهاشمية في مدينة البيرة للتعبير عن موقف شعبنا الرافض للاستيطان وزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى المستوطنات.وقال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، وليد عساف، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الفعالية وسلسلة الفعاليات التي ستنظم لاحقا ستوصل رسائل واضحة مفادها "وداعاً لترامب، وخطة الضم و(صفقة القرن)، وأن القيادة بتحركاتها الثابتة قادرة على تحدي كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.