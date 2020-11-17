القوى الوطنية: جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر إرادة شعبنا

عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعاً قيادياً بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، مؤكدة على أن جرائم الاحتلال المتصاعد في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يشكل جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا.



وقالت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن اعلان حكومة الاحتلال عن مزيد من بناء الوحدات الاستعمارية في جنوب مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وتوسيع المستعمرات القائمة وانفلات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال بوضع ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية في العديد من المواقع وخاصة الاغوار وذلك في محاولة للاستفادة القصوى من ادارة الرئيس الامريكي ترامب في المرحلة الانتقالية بعد كل محاولات تمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ولتصل الامور الى الاعلان عن زيارة وزير الخارجية الامريكي الى مستعمرة ما يسمى بساجوت المقامة على اراضي المواطنين في مدينة البيرة".



وجددت على الموقف الفلسطيني بأن جميع المستعمرات الاستيطانية هي غير شرعية وغير قانونية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكل جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني ، الامر الذي يتطلب موقف جدي من كل اطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام جرائم الاحتلال وتسريع آليات محاكمة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الاستعمار الاستيطاني والجرائم الاخرى المتصاعدة ضد شعبنا.



وأضافت" إن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر ارادة الصمود والتصدي لشعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من اجل حريته واستقلاله وضمان حق عودة لاجئيه وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس مع التأكيد على ان ما يقوم به الاحتلال ضد اسرانا ومعتقلينا الابطال في ظل تفشي وباء (كورونا)، في الزنازين واصابة العشرات من اسرانا الابطال بالتزامن مع الاهمال الطبي المتعمد وسياسة التعذيب والعزل لن تكسر صمود اسرانا الابطال في الزنازين وقيام الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الارقام ورفض تسليمهم لعائلاتهم لدفنهم تندرج في اطار فاشية الاحتلال وعدوانه بالتزامن مع ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات قطعان المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الذي يتحدث عن حقوق الانسان والديمقراطية اتخاذ مواقف لردع الاحتلال عن مواصلة هذه الجرائم".



وشددت القوى الوطنية رفضها وادانتها لمواصلة الامعان في التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال وليصل الاسفاف في استقبال المستعمرين المستوطنين وابرام الاتفاقات معهم والاجتماع العربي الاحتلالي البحريني يوم غد في مدينة القدس يشكل اعتداء صارخ على حقوق شعبنا وفي هذا الوقت توجه القوى التحية الى شعوب امتنا العربية والاحزاب التي تقف امام هذا التطبيع وترفض هذا المسار المخزي.



وأكدت على أهمية اقرار قانون حماية الاسرة وتغليظ العقوبات الرادعة امام حالات الاعتداء التي تتعرض لها المرأة وغيرها وندعو الى المشاركة في المؤتمر المنعقد يوم الاربعاء على الساعة( 11 ) ظهرا في قصر الثقافة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاطر النسوية والقوى للتأكيد على اهمية اصدار هذا القانون والعمل به بشكل فوري وتبني المطالب والتعديلات المتعلقة بسريان القانون والعقوبات الرادعة.



وشددت على أهمية تفعيل والمشاركة الواسعة في المقاومة الشعبية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة ضد الاستعمار الاستيطاني والحواجز والجدران والاعتداءات على ابناء شعبنا وخاصة في المناطق القريبة من المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية.



وأعلنت القوى عن برنامج الفعاليات المركزي خلال الفترة القادمة والمتمثل في:





1. امام امعان الادارة الامريكية في محاولة شرعنة المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية وقيام وزير الخارجية الامريكي بزيارة مستعمرة ما يسمى بساجوت في البيرة تدعو القوى الى التجمع على الساعة التاسعة والنصف صباحا امام مدرسة الهاشمية للتعبير عن رفض شعبنا بهذه الزيارة المشؤومة وذلك في يوم الزيارة يوم الاربعاء.



2. المشاركة الواسعة يوم الثلاثاء 24 / 11 على الساعة الثانية عشر ظهرا في الفعالية المركزية في قرية حمصة /طوباس الذي هدم الاحتلال بيوتها في اطار سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي.



3. دعت القوى الى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة الخليل قرب الحرم الابراهيمي الشريف رفضا لمحاولة الاعتداء على الحرم الشريف ومصادرة الاراضي القريبة منه تحت ذريعة عمل مصعد وغير ذلك من ذرائع تحاول تثبيت وقائع على الأرض.



رام الله - دنيا الوطن