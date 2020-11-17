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"الخارجية": وفاتان وإصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاتان وإصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة، وحالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية، حول العالم.

ووفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية، وصل إلى 303، والإصابات إلى 7038، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين في بلجيكا، بتسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، في صفوف الجالية للمواطن إبراهيم الغلبان (60 عاماً)، فيما سجلت 89 إصابة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين، والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، بسبب فيروس (كورونا) للمواطن عادل عبد الفتاح سليمان داود (55 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 104 حالات.

وفي السياق، قالت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 إصابة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، عن إصابة القائم بأعمال السفارة بفيروس (كورونا)، ووصفت وضعه الصحي بالمستقر، ويخضع حاليا للحجر المنزلي، فيما قامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة؛ للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في ليبيا، ومع هذه الإصابة يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 9 إصابات.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، وليبقى عدد الإصابات 4355 إصابة.

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