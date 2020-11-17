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شؤون فلسطينية

"الشعبية" القيادة العامة تستنكر الإعلان عن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال

"الشعبية" القيادة العامة تستنكر الإعلان عن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، بشدة الإعلان عن عودة العلاقات بين السلطة وسلطات الاحتلال.

ودعت "القيادة العامة" في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قيادة السلطة إلى "مغادرة رهانها الخاسر على نهج التسوية ومفاوضاتها العبثية"، وفق تعبيرها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.

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