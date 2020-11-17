"المقاومة الشعبية" تُعقب على قرار السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل

عقبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار السلطة، عودة العلاقات مع إسرائيل.





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عودة العلاقات مع "الكيان الصهيوني مرفوضة شعبياً ووطنياً، ومراهنة فاشلة على مسار المفاوضات مع الاحتلال".





وأضافت: في الوقت الذي نطالب فيه الدول العربية، بعدم تطبيع العلاقات مع الاحتلال، فنحن الأولى بقطع العلاقات، والمضي في خيار المقاومة، ومناهضة الممارسات الإجرامية الصهيونية.





ودعت الحركة، السلطة للمضي قدماً في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإتمام المصالحة، وألا يشكل ذلك عائقاً أمام إتمامها.





وتابعت في بيانها: "نتساءل عن قرارات اجتماع الأمناء العامين، والمجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي دعت لقطع كافة أشكال التواصل مع الكيان الصهيوني.





كما دعت "المقاومة الشعبية" قيادة السلطة إلى عدم المراهنة على خيار التسوية، الذي أثبت فشله، وأضعنا فيه سنوات طويلة.

رام الله - دنيا الوطن