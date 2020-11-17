بيت لحم: إغلاق مكتب تسوية الأراضي بسبب إصابات بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك؛ لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب تسوية الأراضي، بسبب إصابات بفيروس (كورونا) المستجد.وقال المحافظ حميد، إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي بدءاً من يوم غد الأربعاء، وحتى مساء يوم السبت المقبل، لظهور حالات مصابة بين الموظفين.