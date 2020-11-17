إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وأصيب جنود للاحتلال الإسرائيلي بالحجارة.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، واعتلى قناصته أسطح البنايات المجاورة للشارع الرئيسي قرب المخيم.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، حيث أطلقت عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي.وأصيب مواطنين بالرصاص المطاطي إحداها بالعين نقلتا لتلقي العلاج في المشافي، إلى جانب إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بينهم كبار في السن وأطفال.وفي السياق أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال بالحجارة خلال المواجهات المندلعة في مخيم قلنديا، فيما لم تعرف طبيعة إصابتهم.ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير.وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمتها الشهر السابق.