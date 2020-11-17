شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدين طرح الاحتلال مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

النضال الشعبي تدين طرح الاحتلال مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة النضال الشعبي، طرح حكومة الاحتلال الاسرائيلي مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت الجبهة: "إن هذه الإجراءات تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وإن ذلك يؤكد من جديد عزم حكومة الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ أجندتها ومخططاتها ومن ضمنها خطة الضم  ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت عدم شرعية الاستيطان وضرورة التوقف عن بناء المستوطنات".

وأشارت إلى خطورة الأوضاع المتمثلة في سياسة حكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي وبصورة متصاعدة في مدينة القدس لعزلها عن بقية المناطق الفلسطينية وخلق كنتونات غير قابلة للحياة، وكل ذلك على مرأى ومسمع العالم أجمع، مستنكرة صمت العالم إزاء ذلك معتبرة هذا الصمت بمثابة تشجيع غير مباشر لحكومة الاحتلال للاستمرار في اجراءاتها 
وخطواتها العملية على الأرض.

وأدانت الجبهة  الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في محاولة لترسيخ الاستيطان وضم الاراضي.

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