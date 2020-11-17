الشرطة: إغلاق 38 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بمحافظات غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المباحث العامة بالشرطة بغزة، إنها أغلقت 38 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بمحافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت المباحث وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها حررت تعهدات بحق 84 محلاً ومنشأة مخالفة أخرى.