نتنياهو يكشف تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع جو بايدن





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن بايدن، أكد خلال الاتصال "التزامه العميق بدولة إسرائيل وبأمنها".





وقال نتنياهو: إن العلاقات الخاصة التي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة، تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها.



واتفق الاثنان وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الالتقاء قريباً من أجل بحث القضايا الراهنة الكثيرة، وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف المتين بين الجانبين.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه أجرى هذا المساء، اتصالاً هاتفياً "دافئاً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.