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"أنت شو دخلك".. وزير الصحة الأردني يفاجئ الجمهور برد غير متوقع في لقاء تلفزيوني

"أنت شو دخلك".. وزير الصحة الأردني يفاجئ الجمهور برد غير متوقع في لقاء تلفزيوني
وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات
رام الله - دنيا الوطن
أثار وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقاء أجراه مع الإعلامي عامر الرجوب، على قناة (المملكة).

وفاجئ الوزير عبيدات، الجمهور بجوابه على سؤال المذيع حول فائدة استخدام مرضى السكري لدواء "بيبي اسبرين 81" لكبار السن، بقوله: "أنت شو دخلك، هذه علاجات".

ورد الرجوب على الوزير عبيدات قائلاً "نصف الأردن تعاني من السكري والضغط ونريد نصحهم بأدوية لتساعدهم".

 

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