الجزائر: حصيلة إصابات (كورونا) اليومية تتجاوز 1000 لأول مرة

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بإصابات فيروس (كورونا) اليومية، حيث تجاوزت 1000 لأول مرة.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1002 إصابة بالفيروس، خلال الساعات 24 الماضية، وهي أول مرة تتجاوز فيها الإصابات اليومية الألف.



كما أعلنت الوزارة، تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69591، والوفيات إلى 2186.



وقالت الوزارة إن 39 مريضاً يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.



وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعلن الأحد أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار الفيروس ابتداء من اليوم الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطن