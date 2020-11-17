إيطاليا تسجل ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 32191 إصابة، بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم رصد 731 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 46464 حالة.