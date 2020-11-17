قوات الاحتلال تخطر بهدم مسكن وحديقة منزلية في سبسطية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم مسكن وحديقة منزلية في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود الصراوي، اخطارا بإزالة وهدم مسكن وحديقة منزلية، تقع بالقرب من شارع الأعمدة غربي البلدة.



واضاف: أن قوات الاحتلال اجرت عمليات تصوير للموقع الأثري ومحيطه، في اطار الهجمة التي تتعرض لها البلدة، خاصة عقب نصب سارية العلم الفلسطيني وافتتاح مشرع ساحة البيدر السياحي.