الاحتلال يسلم أمين سر فتح في القدس قراراً جديداً يُقيّد نشاطاته
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي مطور قراراً جديدا يُقيّد نشاطاته.
وجاء القرار بعد استدعاء الاحتلال لأمين سر حركة فتح في القدس صباح اليوم، حيث استمر التحقيق معه عدة ساعات.
ويذكر أن سلطات الاحتلال سلمت مطور مؤخرا قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، إضافة لسلسلة قرارات منها عدم التواصل مع عدد كبير من الشخصيات والرموز الوطنية في مدينه القدس، إضافة لسحب إقامة زوجته وطردها خارج المدينة.
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي مطور قراراً جديدا يُقيّد نشاطاته.
وجاء القرار بعد استدعاء الاحتلال لأمين سر حركة فتح في القدس صباح اليوم، حيث استمر التحقيق معه عدة ساعات.
ويذكر أن سلطات الاحتلال سلمت مطور مؤخرا قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، إضافة لسلسلة قرارات منها عدم التواصل مع عدد كبير من الشخصيات والرموز الوطنية في مدينه القدس، إضافة لسحب إقامة زوجته وطردها خارج المدينة.
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