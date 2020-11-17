الاحتلال يسلم أمين سر فتح في القدس قراراً جديداً يُقيّد نشاطاته

شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي مطور قراراً جديدا يُقيّد نشاطاته.



وجاء القرار بعد استدعاء الاحتلال لأمين سر حركة فتح في القدس صباح اليوم، حيث استمر التحقيق معه عدة ساعات.



ويذكر أن سلطات الاحتلال سلمت مطور مؤخرا قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، إضافة لسلسلة قرارات منها عدم التواصل مع عدد كبير من الشخصيات والرموز الوطنية في مدينه القدس، إضافة لسحب إقامة زوجته وطردها خارج المدينة.