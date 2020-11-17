"الشرطة" بغزة: تحرير 123 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم حجز 13 مركبة خالفت حظر التجوال المسائي، وتحرير 98 مخالفة لمركبات أخرى مخالفة لحظر التجوال.





رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، إن حررت 123 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.