"الشرطة" بغزة: تحرير 123 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، إن حررت 123 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.
قالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، إن حررت 123 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم حجز 13 مركبة خالفت حظر التجوال المسائي، وتحرير 98 مخالفة لمركبات أخرى مخالفة لحظر التجوال.
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