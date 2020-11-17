شؤون فلسطينية

العوض: إعلان السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل استخفافٌ مرفوضٌ بكافة المؤسسات الفلسطينية

العوض: إعلان السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل استخفافٌ مرفوضٌ بكافة المؤسسات الفلسطينية
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
انتقد  وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قرار السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت.

وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن "الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020، في ظل اسمرار ممارسات إسرائيل الاستيطانية العدوانية، يمثل استخفافاً مرفوضاً بكافة المؤسسات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة، التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الثلاثاء: إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا".

وأضاف الشيخ: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في آيار/مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر أن تبدأ الخطة في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ آيار/مايو الماضي.

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