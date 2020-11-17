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شؤون فلسطينية

اجتماع فلسطيني- إسرائيلي لاستئناف التنسيق بين الجانبين

اجتماع فلسطيني- إسرائيلي لاستئناف التنسيق بين الجانبين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (سكاي نيوز عربية)، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن اجتماعاً سيعقد قريبا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف العمل والتنسيق بين الطرفين.

ونقل موقع (والا) عن مسؤولين إسرائيليين كبار: "سنلتقي على الفور مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل والتنسيق المنتظمة".

وأعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، عبر تغريدة على موقع (تويتر)، عودة العلاقات مع إسرائيل بعد تأكيدها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال الشيخ: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا".

وأضاف: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

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