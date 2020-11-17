الشرطة: أنهينا 49 تجمعاً مخالفاً بينها أفراح وبيوت عزاء بـ 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، إنها أنهت 49 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية، من بينها أفراح وبيوت عزاء.
كما أوقفت وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 22 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال المسائي.
قالت الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، إنها أنهت 49 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية، من بينها أفراح وبيوت عزاء.
كما أوقفت وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 22 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال المسائي.
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